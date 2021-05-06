Менеджер подтвердил операцию Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова действительно находится в больнице, ей сделали операцию. Об этом ее пиар-менеджер Антон Богославский сообщил телеканалу «Санкт-Петербург».

Бузову госпитализировали в одну из столичных клиник. Пока она не выходила на связь, ей сделали операцию. Представитель певицы заверил, что сейчас за состоянием Бузовой следят лучшие врачи.

Богославский изначально отказывался давать комментарии о ситуации с Бузовой.

Сестра Бузовой Анна накануне попыталась успокоить поклонников в своем Instagram, сообщив, что в их семье все хорошо. А мать Бузовой сказала журналистам, что ей ничего не известно о госпитализации дочери.

В среду СМИ сообщили, что 35-летнюю Бузову экстренно доставили в больницу в Москве, где певице сделали операцию под общим наркозом. Позже появились слухи, что госпитализированную артистку перевели в реанимацию. От самой Бузовой за все это время не было никаких комментариев. Она даже закрыла свою страницу в Instagram, которая перед этим не обновлялась целые сутки.