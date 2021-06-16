Менеджер певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Певицу МакSим (Марину Максимову) госпитализировали с пневмонией. Директор певицы рассказала «Газете.ru» о состоянии ее здоровья.

Несмотря на то, что тест на ковид у певицы показал отрицательный результат, Соколова уверена, что дело все-таки именно в этой болезни. Она добавила, что сама тоже болеет, и у нее COVID-19 подтвердился.

«У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, — это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель. У меня то же самое, но на тесте положительный результат. Я встать не могу, падаю сразу в обморок, голова кружится», — сказала Соколова.

Максимова сейчас находится в больнице и получает лечение. Врачи диагностировали у нее поражение 40% легких.

«Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела, а мне нельзя, потому что у меня аутоиммунное заболевание. Где подхватили вирус — даже догадок нет», — поделилась директор певицы.