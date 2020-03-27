    27 марта 2020, 14:41

    Менеджер Олега Газманова рассказал, что артист отлично себя чувствует после контактов с Лещенко

    Дарья Морозова

    Пиар-менеджер российского певца Олега Газманова Сергей Гвоздев рассказал, что у звезды нет проблем со здоровьем. Пока не понятно, будет ли он сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам Гвоздева, у Газманова и его супруги «все хорошо, проявлений [болезни] никаких нет».

    «Будет ли Олег сдавать тест? Пока у меня нет информации», — добавил он.

    Также менеджер рассказал, что из-за распространения коронавируса «переносятся все ближайшие концерты» исполнителя.