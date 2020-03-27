Менеджер Олега Газманова рассказал, что артист отлично себя чувствует после контактов с Лещенко

По словам Гвоздева, у Газманова и его супруги «все хорошо, проявлений [болезни] никаких нет».

«Будет ли Олег сдавать тест? Пока у меня нет информации», — добавил он.

Также менеджер рассказал, что из-за распространения коронавируса «переносятся все ближайшие концерты» исполнителя.