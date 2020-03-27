27 марта 2020, 14:41
Менеджер Олега Газманова рассказал, что артист отлично себя чувствует после контактов с Лещенко
Пиар-менеджер российского певца Олега Газманова Сергей Гвоздев рассказал, что у звезды нет проблем со здоровьем. Пока не понятно, будет ли он сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам Гвоздева, у Газманова и его супруги «все хорошо, проявлений [болезни] никаких нет».
«Будет ли Олег сдавать тест? Пока у меня нет информации», — добавил он.
Также менеджер рассказал, что из-за распространения коронавируса «переносятся все ближайшие концерты» исполнителя.