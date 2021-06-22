Менеджер МакSим заболел вслед за певицей

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова попала в больницу. Об этом она сама заявила в беседе с «360».

Сама певица МакSим (Марина Абросимова) остается в больнице. Особых изменений в ее состоянии нет, сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская. Она отметила, что сейчас певица находится на лечении, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус.

Состояние певицы МакSим ухудшилось перед концертом в Казани в честь Дня России. Артистка сдала ПЦР-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. После выступления певицу срочно госпитализировали.

Врачи поставили МакSим диагноз «пневмония» с поражением 40% легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.