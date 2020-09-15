Менеджер МакSим прокомментировала удаление фотографий из ее Instagram

Уточняется, что артистка убрала все снимки со своей страницы. Такой поступок вызвал удивление и шок у подписчиков. Также поклонники заметили, что на видео, которое недавно появилось в Сети, видно, что певица заметно похудела.

Соколова рассказала, что в минувшем году МакSим попала в аварию и долгое время не появлялась на публике, информирует ИА Nation News.

«Была авария, были проблемы со здоровьем, артистка пришла в идеальную форму, для этого она брала длительный отпуск. Она хорошо восстановилась, тут ничего необычного нет», — уточнила менеджер.

По ее словам, Абросимова всегда была стройной и худой, поэтому нынешняя форма является для нее обычной. Соколова пояснила, что артистка со временем сама расскажет, в чем заключается причина «очистки» страницы. Она добавила, что МакSим сама ведет свой Instagram. Решение об удалении материалов из профиля было лишь ее волей.