facebook_pixel
    20 августа 2020, 17:29

    Менеджер Легкоступовой рассказал о последнем звонке певице

    Анастасия Кременчугская

    Максим Екимов, менеджер российской певицы Валентины Легкоступовой, рассказал, как прошел их последний телефонный разговор. По его словам, трубку в тот раз поднял ее новый супруг Юрий Фирсов. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    По словам Екимова, Легкоступова планировала вернуться к концертам осенью после карантинного простоя. Менеджер работал над небольшими турами певицы на пять-шесть городов. Он позвонил исполнительнице, чтобы обсудить детали.

    На связь певица вышла только 6 августа, а трубку подняла не она, а ее супруг — Юрий. Екимов уточнил, что Фирсов спорил с менеджером жены об организации ее концертов. Он утверждает, что избранник звезды взял под контроль не только все ее телефонные звонки, но и организацию гастролей.

    В итоге поговорить с Легкоступовой Екимову не удалось, а через несколько дней она умерла.

    Новости SMI.FM