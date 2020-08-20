Менеджер Легкоступовой рассказал о последнем звонке певице

По словам Екимова, Легкоступова планировала вернуться к концертам осенью после карантинного простоя. Менеджер работал над небольшими турами певицы на пять-шесть городов. Он позвонил исполнительнице, чтобы обсудить детали.

На связь певица вышла только 6 августа, а трубку подняла не она, а ее супруг — Юрий. Екимов уточнил, что Фирсов спорил с менеджером жены об организации ее концертов. Он утверждает, что избранник звезды взял под контроль не только все ее телефонные звонки, но и организацию гастролей.

В итоге поговорить с Легкоступовой Екимову не удалось, а через несколько дней она умерла.