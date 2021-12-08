Менеджер Юрия Антонова рассказал, как артист восстанавливается после операции

Администратор певца и композитора Юрия Антонова рассказал «Москве 24», как артист восстанавливается от перенесенной операции на колене. По его словам, впереди еще долгий путь.

В 2018 году Антонов серьезно травмировал колено. После этого он перенес несколько неудачных операций, и в итоге ему имплантировали искусственный сустав в частной клинике в Австрии, пояснило «Радио КП».

«Сейчас ничего очень положительного нет. Это очень длительный процесс, когда приходит в порядок колено. А колено — это самая тяжелая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжелая операция, большая кровопотеря», — рассказал представитель певца.

По его словам, Антонов живет за городом и привыкает к новому колену. Процесс восстановления долгий и займет от шести месяцев до года.

Тем не менее, артист продолжает работать и вскоре выступит на «Золотом граммофоне» вместе с Григорием Лепсом.