Менеджер Нурмагомедова рассказал о положительном результате теста на коронавирус накануне боя с Гейджи

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о положительном результате теста на коронавирус. Его госпитализировали.

«Друзья и коллеги, на этой неделе у меня обнаружили COVID-19. Я нахожусь в больнице. Сообщаю об этом, чтобы каждый, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо, и будьте в безопасности», — написал Али Абдель-Азиз в своем аккаунте в Instagram.

Большинство пользователей пожелали Али скорейшего выздоровления. Но некоторые начали сомневаться, не оказался ли бой между Нурмагомедовым и Гейджи под угрозой из-за заболевания Абдель-Азиза. Встреча спортсменов пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Россиянин будет защищать пояс чемпиона UFC в легком весе. Ему предстоит встретиться с американцем Джастином Гейджи. Это будет первый бой Нурмагомедова без отца, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года. С тех пор он уже дважды успешно защитил свою награду.