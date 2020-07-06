Мелодист, которому нет равных. Эдуард Артемьев назвал Эннио Морриконе гением

С произведениями Эннио Морриконе Эдуард Артемьев познакомился в 1980-е годы на закрытом показе фильма «Однажды в Америке». Российский композитор отметил музыкальное оформление кинокартины — оно спровоцировало переворот в представлении индустрии. В те годы никто не писал подобной музыки.

«Гений. Как мелодисту ему просто нет равных», — прокомментировал Эдуард Артемьев.

Личная встреча двух композиторов произошла в Лос-Анджелесе на студии HBO. Пообщаться не удалось, Эннио Морриконе был занят рабочим процессом, записывал музыку к очередному фильму.

Итальянский композитор скончался 6 июля в одной из римских больниц. Его смерть также прокомментировал российский маэстро, Александр Градский.