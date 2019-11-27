Меланью Трамп освистала молодежь Балтимора во время выступления

Аудитория штата Мэриленд встретила супругу Дональда Трампа неодобрительными возгласами. Возмущения не стихали на протяжении всего ее выступления длительностью около пяти минут.

«Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже», — признала Кейт Беннет, представительница журналистского пула Меланьи Трамп.

Были и те, кто приветствовал супругу главы государства, но они составили меньшинство.

Как сообщил портал «Утро.ру», такой холодный прием мог быть связан со словами Дональда Трампа о городе. В июле он описал Балтимор в своем Twitter как «отвратительный, грязный, опасный, кишащий крысами и полный разрухи».

Отмечается, что мероприятие было посвящено актуальной в США с 90-х годов проблеме употребления опиоидов.

«Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный [опиоидный] кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками», — заявила позже сама первая леди.