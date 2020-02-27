Мелания Трамп удивила общественность новым образом

По информации сайта «Дни.ру», на официальное мероприятие Мелания Трамп надела ярко-розовое платье от венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эррера. Новый наряд жены лидера США напоминал свободный балахон, что удивило общественность. Обычно она предпочитает приталенные силуэты, которые дополнительно подчеркивают достоинства фигуры.

Некоторые предполагают, что Мелания попыталась подобрать наряд согласно местным традициям. По их мнению, бывшая фотомодель решила стать ближе к первой леди Индии Савите Ковинд. Супруга индийского президента появилась на встрече в свободном зелено-малиновом сари.

Ранее Мелания Трамп провела встречу с женами губернаторов и обратила их внимание на проблему безопасности детей в Интернете. Поводом для такого мероприятия стало самоубийство подростка-гея, одноклассники которого обнародовали его переписку с другим школьником.