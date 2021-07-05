Меладзе защитил брата от обвинений Лорак в домогательствах

Певица Ани Лорак никогда не интересовала композитора и продюсера Константина Меладзе. Поэтому по какой причине артистка обвинила его в домогательствах непонятно. Об этом в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» заявил брат композитора, певец Валерий Меладзе.

Певец признался, что иногда с братом ведет беседы о девушках, которые им нравятся. Но Ани Лорак никогда в этих обсуждениях не фигурировала.

«Она не входила в сферу его интересов», — пояснил он.

Меладзе пояснил, что его брат — самодостаточный человек, с тонким душевным устройством. К женщинам он относится с большим уважением.

«Он может писать стихи, может совершить красивый поступок. Но чтобы каким-то образом намекать, что хочет чего-то взамен — нет», — пояснил певец.

Исполнитель подчеркнул, что не может даже объяснить сами обвинения Лорак в адрес брата. Он не исключил, что таким образом певица мстит за обиду, когда Константин Меладзе отказался с ней работать.

Певица пришла к Константину Меладзе от своего первого продюсера. Тогда она больше ориентировалась на американскую сцену, но в результате творческого тандема не вышло, отметил певец.

«У Кости было проектов такое количество, что у него просто не было необходимости в еще одном. Она сама не сможет объяснить, зачем она все это ляпнула», — пояснил певец.

Певица Ани Лорак рассказала, что в начале 2000-х годов она прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за условий работы, которые он перед ней поставил. После того, как в отношении продюсера началась травля певица заявила, что ее слова неверно поняли.