Меладзе опубликовал фото с новорожденной дочерью

Российский музыкант Валерий Меладзе опубликовал в личном Instаgrаm-аккаунте снимок со своей дочерью, которую недавно родила ему жена, певица Альбина Джанабаева, написал сайт «Дни.ру».

Это третий общий ребенок артиста и бывшей солистки группы «ВИА ГРА». У них есть 17-летний сын Константин и шестилетний Лука. На фото Валерий запечатлел маленькую ручку, лежащую на своей ладони.

Подписчики и звездные коллеги поздравили Меладзе и его жену. Малышке пожелали здоровья и радости.