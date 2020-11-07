Меладзе обновил состав «ВИА Гры». Одну солистку нашли на YouTube

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе представил свету новый состав солисток группы «ВИА Гра». Одна из них уже знакома поклонникам, а две других — новенькие.

Продюсер представил девушек в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Теперь группу представляют 24-летняя Ульяна Синецкая — она в составе уже с 2018 года, ее ровесница украинская певица Ксения Попова, и самая юная певица 19-летняя София Тарасова.

«София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки, ей 19 лет. С Ульяной Синецкой мы работаем уже два года. Это девушка, с которой работать — одно наслаждение. Ксения Попова тоже участвовала в телевизионных шоу. Ее видео на YouTube набрало почти восемь миллионов просмотров», — рассказал продюсер.

Кроме того, фото с новыми солистками на своей странице в Instagram опубликовала Вера Брежнева — жена Меладзе.

В рамках презентации Меладзе отметил, что за 20 существования группы кастинг изменился, уточняет Ura.ru. Раньше продюсер просил претенденток танцевать, а теперь — петь.