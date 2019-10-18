Меладзе объяснил свое нарушение ПДД

Российский певец Валерий Меладзе в своем профиле в Instagram ответил в комментариях подписчикам о своем нарушении правил дорожного движения.

В комментариях к фото певцу указали, что в этом месте нельзя ставить машину. «Вообще, там кирпич висит. К реке на машине нельзя», — написала __nattalliaksh.

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В ответ Меладзе написал, что к этому месту приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.

«И мы под шумок. Только у нас не было прицепа и грузить на него нечего было», — объяснил он.

«Кирпич там висит незаконно, в службе организации дорожного движения знак не зарегистрирован», — указал другой пользователь в комментариях.

Ранее в СМИ стало известно сестру Амаль Клуни арестовали в Сингапуре за вождение в нетрезвом виде и приговорили к тюремному сроку в три недели. Также ей придется заплатить штраф. Это уже не первый случай, когда у сестры Амаль Клуни возникают проблемы с законом из-за нарушения правил дорожного движения.