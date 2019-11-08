Меган Маркл заподозрили в беременности

Британцы с нетерпением ждут очередного пополнения в королевской семье. Речь идет о принце Гарри и его жене Меган Маркл, которые полгода назад в первый раз стали родителями. Они дали почву для разговоров на эту тему во время встречи с военнослужащими.

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Пара приехала в поселок, где живут военные и их семьи. Во время встречи принц Гарри с особым интересом спрашивал одну из женщин о том, каково ей воспитывать несколько детей. Сьюзи Стрингфеллоу, в свою очередь, не постеснялась спросить у молодых родителях о том, планируют ли они второго ребенка. В ответ на это принц Гарри, по ее словам, загадочно улыбнулся.

«Гарри действительно очень интересовался, как у нас обстоят дела со вторыми детьми, потому что у нас всех есть старший ребенок. Мы пытались убедить его подарить Арчи брата или сестру», — сообщила британка журналистам. Ее процитировало издание Forces Network.

Также герцог и герцогиня Сассекские во время этого мероприятия рассказали, что у их полугодовалого сына Арчи появилось два зуба и он уже начал ползать. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года, а спустя год на свет появился их первенец.