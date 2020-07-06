06 июля 2020, 19:53
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в связи с Адель
В СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл подозревает своего супруга принца Гарри в измене. Так как он очень часто стал посещать их соседку — певицу Адель, пока жена находится на работе. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Отмечается, что принц Гарри несколько раз навещал певицу, пока Маркл была на работе. Он познакомился с Адель на одном из благотворительных приемов в Лондоне.
Не так давно исполнительница переехала в США и поселилась недалеко от бывшей королевской пары.
По данным СМИ, принц Гарри скучает, пока супруга находится на работе, поэтому посещает свою старую знакомую.