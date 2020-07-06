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    06 июля 2020, 19:53

    Меган Маркл заподозрила принца Гарри в связи с Адель

    Анастасия Кременчугская

    В СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл подозревает своего супруга принца Гарри в измене. Так как он очень часто стал посещать их соседку — певицу Адель, пока жена находится на работе. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    Отмечается, что принц Гарри несколько раз навещал певицу, пока Маркл была на работе. Он познакомился с Адель на одном из благотворительных приемов в Лондоне.

    Не так давно исполнительница переехала в США и поселилась недалеко от бывшей королевской пары.

    По данным СМИ, принц Гарри скучает, пока супруга находится на работе, поэтому посещает свою старую знакомую.