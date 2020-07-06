Меган Маркл заподозрила принца Гарри в связи с Адель

Отмечается, что принц Гарри несколько раз навещал певицу, пока Маркл была на работе. Он познакомился с Адель на одном из благотворительных приемов в Лондоне.

Не так давно исполнительница переехала в США и поселилась недалеко от бывшей королевской пары.

По данным СМИ, принц Гарри скучает, пока супруга находится на работе, поэтому посещает свою старую знакомую.