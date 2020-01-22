Меган Маркл уверена, что ее муж не был бы счастлив в королевской семье, так как она видела его страдания. Герцогиня убеждена, что ее любовь может принцу Гарри преуспеть.

Подруга актрисы сообщила, что супруги не станут убирать слово «королевский» из названия их аккаунта в инстаграм и торгового знака, так как они всегда будут считаться королевскими особами.