22 января 2020, 16:12
Меган Маркл: отречение от королевских обязанностей — это лучшее решение в жизни принца Гарри
Подруга герцогини Сассекской рассказала, что Маркл считает их отречение от монарших обязанностей — лучшее, что могло произойти с принцем Гарри. Дух молодой пары был сломлен в Великобритании, пишет сайт «Телепрограмма», ссылаясь на зарубежные СМИ.
Меган Маркл уверена, что ее муж не был бы счастлив в королевской семье, так как она видела его страдания. Герцогиня убеждена, что ее любовь может принцу Гарри преуспеть.
Подруга актрисы сообщила, что супруги не станут убирать слово «королевский» из названия их аккаунта в инстаграм и торгового знака, так как они всегда будут считаться королевскими особами.