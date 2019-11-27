Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл Подробнее

Жена принца решила отказаться рожать второго ребенка на родине мужа. Вместо Великобритании Меган Маркл планирует выбрать другую страну.

Издание предполагает, что Маркл испытывает дискомфорт среди британцев, которые до сих пор не могут принять ее. Герцогиня так и не свыклась со своим новым положением в королевской семье. Она периодически нарушает этикет и появляется в журнальной хронике.

Возможно, следующие роды Маркл пройдут в больнице США.

Ранее стало известно, что отношения между принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и остальными членами королевской семьи Великобритании стали хуже. Теперь монархи объявили бойкот паре.