Меган Маркл рассказала о первом знакомстве с Кейт Миддлтон

Супруга младшего британского принца Гарри Меган Маркл описала знакомство с женой старшего наследника престола Уильяма, Кейт Миддлтон. Как сообщило издание Daily Star, она сказала, что встреча оказалась чудесной.

Американка отметила, что разговор проходил в очень позитивном ключе. Принц Гарри представил избранницу брату и его жене еще до того момента, как сделал ей предложение. Долгое время принц вообще никому не рассказывал о романе, который захватил его сердце. Ничего не знали даже близкие родственники.

Меган Маркл отметила, что королевская семья приняла ее очень достойно и с радостью. Саму британскую королеву Меган назвала невероятной. Хотя на фоне ее же откровений о монаршем доме такие слова теперь смотрятся несколько сомнительно.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл уже появлялись на светских мероприятиях в одинаковой обуви. К счастью, это был не один и тот же прием, и даже разные годы. Но обе выбрали кеды стоимостью чуть меньше девяти тысяч рублей.