12 августа 2020, 18:17
Меган Маркл рассказала, как опозорилась перед кумиром в юношестве
Герцогиня Меган Маркл рассказала, как попала в глупое положение перед любимой актрисой Ясмин Блит. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Express.com.
По ее словам, ей довелось встретить актрису на парковке в студенческие годы. Маркл подошла к ней за автографом.
«Знаете, что я ей сказала? Вы никогда не поверите! Я сказала самую нелепую вещь. Призналась, что влюбилась в ее героиню в рекламе антиперспиранта Soft & Dri», — поделилась герцогиня.
Потом ей стало неловко, что она похвалила несерьезный рекламный ролик вместо фильмов, в которых играла Блит. Актриса сухо поблагодарила поклонницу и ушла.