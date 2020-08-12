Меган Маркл рассказала, как опозорилась перед кумиром в юношестве

По ее словам, ей довелось встретить актрису на парковке в студенческие годы. Маркл подошла к ней за автографом.

«Знаете, что я ей сказала? Вы никогда не поверите! Я сказала самую нелепую вещь. Призналась, что влюбилась в ее героиню в рекламе антиперспиранта Soft & Dri», — поделилась герцогиня.

Потом ей стало неловко, что она похвалила несерьезный рекламный ролик вместо фильмов, в которых играла Блит. Актриса сухо поблагодарила поклонницу и ушла.