Меган Маркл проговорилась о прозвище сына

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет с сыном, принцем Арчи. Они провели утреннюю встречу с архиепископом Десмондом Туту. Малыш вел себя хорошо и все время улыбался. Во время разговора Меган случайно назвала прозвище сына, когда тот начал пускать слюни. Герцогиня рассмеялась и назвала его Бубба. Маркл отметила, что Арчи покойный и не доставляет хлопот, хотя он достаточно активный малыш.

Ранее поклонники остались недовольны выходом Маркл на публику, сообщил сайт «Дни.ру». Интернет-пользователи раскритиковали герцогиню за полосатое платье, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне (столица ЮАР).

Фанаты королевской семьи заявили, что Меган набрала вес, поэтому платье слишком обтягивает грудь и талию, тем самым подчеркивает недостатки фигуры.

«Ужас, она поправилась?», «Кто выбирает наряды для этой женщины?», «Она снова беременна?», «Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам», — написали в Сети.

Поклонники считают, что герцогине необходимо подбирать наряд по размеру.