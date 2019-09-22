Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в полупрозрачном черном платье: Видео

Торжественное событие состоялось в Италии на вилле Аурелия. Для важного мероприятия герцогиня Сассекская выбрала изящное полупрозрачное черное платье от Valentino стоимостью 13,5 тысяч долларов.

Однако британцы снова не оценили наряд супруги принца Гарри, пишет сайт «Дни.ру». Как отметили стилисты, герцогиня Сассекская нарушила этикет: для свадьбного торжества не стоит выбирать черные платья.

Известно, что Меган Маркл уже давно дружит с Нону. По слухам, именно модельер познакомила бывшую актрису с принцем Гарри.

Поздравить Нону и Хесса также приехала дочь американского президента Иванка Трамп, известный актер Орландо Блум, певица Кэти Перри и другие звезды.