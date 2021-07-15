Меган Маркл примет участие в проекте Netflix по созданию мультсериала

Компания Netflix предложила супруге принца Гарри поучаствовать в создании нового мультсериала «Перл». В нем создатели расскажут о судьбе отважной девочки, которой исполнилось 12 лет. Соответствующее заявление сделали в общественной организации Archewell, написало ИА Nation News.

По условиям контракта, Меган Маркл назначена исполнительным продюсером проекта. Отмечается, что прототипом главной героини выступит реальный исторический образ ребенка. Девочка по имени Перл движется по тропе самопознания, пытаясь преодолеть вызовы, которые перед ней ставит жизнь.

Netflix не в первый раз заключает контракт на совместную работу с герцогиней Сассекской. Ранее Маркл уже принимала участие в производстве реалити-шоу «Сердце непринужденных».