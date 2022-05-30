Меган Маркл покажет Елизавете II младшего ребенка

В предстоящую субботу, 4 июня, в Великобритании состоится важное мероприятие: Меган Маркл и принц Гарри покажут королеве Елизавете II свою годовалую дочь Лилибет, получившую имя в честь прабабушки. Об этом написало издание The Sun.

Несмотря на то, что девочке исполняется год, королева до сих пор не видела свою правнучку. По этому поводу она даже отменила свое любимое мероприятие, скачки Дерби в Эпсоме, сообщили «Дни.ру».

После рождения дочери Меган Маркл и принц Гарри прилетали в Великобританию, однако они не брали с собой ни младшую дочь, ни старшего сына Арчи, которого королева видела лишь в 2019-м году. Тогда смотрины проходили в Виндзорском замке.

Известно, что Гарри и Меган примут участие в службе благодарения в соборе Святого Павла в пятницу, 3 июня, после «Выноса знамени».

Более двух лет назад Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и покинули дворец. Они улетели жить в Канаду, а затем перебрались в США.