Меган Маркл поделилась впечатлениями от встречи с королевской семьей

Маркл подчеркнула, что не жалеет об отказе от монарших обязанностей. Она обратила внимание на то, что чувствует негативное отношение и напряжение от семьи супруга.

Герцогиня также посчитала странным, что никто из родственников не обнимается.

«Меган сказала, что этот визит стал подтверждением того, что они с Гарри приняли правильное решение. Она хочет, чтобы Арчи рос в счастливой атмосфере», — пояснил друг Маркл.

Ранее журналисты отметили, что Меган Маркл детально продумывает выбор украшений, чтобы обратить внимание на мировые проблемы.