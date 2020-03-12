12 марта 2020, 16:38
Меган Маркл поделилась впечатлениями от встречи с королевской семьей
Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл встретилась с семьей своего мужа принца Гарри. По ее мнению, королевские родственники ведут себя странно. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Маркл подчеркнула, что не жалеет об отказе от монарших обязанностей. Она обратила внимание на то, что чувствует негативное отношение и напряжение от семьи супруга.
Герцогиня также посчитала странным, что никто из родственников не обнимается.
«Меган сказала, что этот визит стал подтверждением того, что они с Гарри приняли правильное решение. Она хочет, чтобы Арчи рос в счастливой атмосфере», — пояснил друг Маркл.
Ранее журналисты отметили, что Меган Маркл детально продумывает выбор украшений, чтобы обратить внимание на мировые проблемы.