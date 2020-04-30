Меган Маркл подает в суд на британских журналистов

Томас Маркл, отец Меган, долгое время жаловался репортерам на дочь. Он говорил, что она не общается с ним после замужества. Кроме того, он высказывал свои опасения по поводу того, что не увидит внука до того, как умрет. Герцогиня Сассекская не обращала внимания, но устала слушать ложь.

Последней каплей стало то, что британские издания без ее ведома опубликовали часть писем, которые Маркл писала отцу. Также пресса исказила факты, касающиеся отношений Меган с родителем. Не желая с этим мириться, бывшая актриса решила подать на таблоиды в суд.

Меган Маркл уже выбрала себе юриста. Им стал авторитетный адвокат Дэвид Шерборн.