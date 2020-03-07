    07 марта 2020, 03:16

    Меган Маркл освистали на благотворительном вечере

    Арина Гудилова

    Герцогиню Сассекскую Меган Маркл встретили неодобрительным свистом. Инцидент произошел на церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards.
    Меган Маркл освистали на благотворительном вечере

    Как сообщает РИА ФАН, жена принца Гарри приехала в Лондон, чтобы поддержать его на одном из последних мероприятий, которые им необходимо посещать в качестве членов королевской семьи.

    Влюбленные подъехали на машине ко входу резиденции мэра Лондона. Однако публика встретила их не радостными криками, а недовольным гулом. Герцоги, как и положено сделали вид, что ничего не заметили и проследовали в помещение.

    Ранее Меган и Гарри объявили, что больше не будут выполнять обязанности членов королевской семьи и пользоваться своими титулами.На сайте Букингемского дворца появилось заявление королевы Великобритании Елизаветы II. Она поддержала стремление молодоженом к самостоятельности.