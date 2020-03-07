Меган Маркл освистали на благотворительном вечере

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл встретили неодобрительным свистом. Инцидент произошел на церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards.

Как сообщает РИА ФАН, жена принца Гарри приехала в Лондон, чтобы поддержать его на одном из последних мероприятий, которые им необходимо посещать в качестве членов королевской семьи.

Влюбленные подъехали на машине ко входу резиденции мэра Лондона. Однако публика встретила их не радостными криками, а недовольным гулом. Герцоги, как и положено сделали вид, что ничего не заметили и проследовали в помещение.

Ранее Меган и Гарри объявили, что больше не будут выполнять обязанности членов королевской семьи и пользоваться своими титулами.На сайте Букингемского дворца появилось заявление королевы Великобритании Елизаветы II. Она поддержала стремление молодоженом к самостоятельности.