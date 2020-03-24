Меган Маркл осталась без королевского титула раньше срока

На сайте благотворительной организации Smart Works, покровительницей которой стала жена герцога Сассекского, изменили имя Меган Маркл. Теперь рядом с ним нет королевского титула, то есть аббревиатуры, обозначающей «Ее королевское высочество».

Некоторые интернет-пользователи и СМИ предполагают, что убрать титул с сайта попросили представители Букингемского дворца.

Ранее Меган Маркл отметила странное поведение королевских родственников.