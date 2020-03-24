24 марта 2020, 12:45
Меган Маркл осталась без королевского титула раньше срока
Принца Гарри и его супругу официально лишат королевских статусов 31 марта. Однако Меган Маркл потеряла свое положение уже сейчас. Об этом сообщила «Экспресс газета».
На сайте благотворительной организации Smart Works, покровительницей которой стала жена герцога Сассекского, изменили имя Меган Маркл. Теперь рядом с ним нет королевского титула, то есть аббревиатуры, обозначающей «Ее королевское высочество».
Некоторые интернет-пользователи и СМИ предполагают, что убрать титул с сайта попросили представители Букингемского дворца.
Ранее Меган Маркл отметила странное поведение королевских родственников.