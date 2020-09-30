Меган Маркл оправдалась за призыв участвовать в выборах главы США

Ролик был снят во дворе их дома в Калифорнии. Супруги заявили, что выборы президента являются очень важным событием, которое нельзя игнорировать, информирует сайт «Дни.ру».

Хоть герцоги Сассекские и не называли конкретных имен, пользователи Сети сделали вывод, что Маркл продолжает выступать против президента Штатов Дональда Трампа. Часть людей отметила, что герцоги Сассекские не имеют права вмешиваться в политику, так как являются членами королевской семьи.

В разговоре с журналисткой Марл пояснила, что не занималась агитацией или подстрекательством, а только высказала мнение других людей. Женщина огорчена, что ее «не слышат по-настоящему». Она подчеркнула, что в этом виноваты представители СМИ, которые вечно искажают ее слова.