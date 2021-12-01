Меган Маркл обвинили в неуважении к Елизавете II

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал поведение жены британского принца Гарри Меган Маркл. По словам политика, она поступила неуважительно по отношению к королевской семье из-за того, что раскрыла некоторые детали жизни в Букингемском дворце. Об этом сообщил телеканал GB News.

«Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом», — процитировал Life слова Трампа.

Экс-президент считает, что Маркл поспособствовала «разрушению отношений принца Гарри с его семьей». По мнению Трампа, действия принца под руководством его жены причиняют боль королеве Елизавете II.

«Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве», — добавил Трамп.

Он также отметил, что считает Елизавету II величайшей женщиной и исторической личностью.