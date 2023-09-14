Знаменитости 14 сентября 2023, 19:12 Меган Маркл обвалила сайт бренда одежды, в которой вышла в свет Сайт бренда одежды обвалился из-за выхода Меган Маркл в пиджаке и мини-шортах Википедия

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Выход в свет герцогини Сассекской Меган Маркл вызвал обвал сайта одного из брендов одежды, который она выбрала, чтобы появиться на публике. Об этом сообщила газета The New York Post.

Меган Маркл заметили в блейзере фарфорового цвета с черной отделкой по краю от бренда J.Crew. После этого поклонницы герцогини так быстро и массово стали заходить на сайт магазина, что он не выдержал нагрузки и упал.

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Некоторые фанаты заговорили о проявлении так называемого эффекта Меган — очень многие предметы одежды, которые выбирает герцогиня Сассекская, мгновенно раскупают.

Стоит желанный многими блейзер 158 долларов (около 15 тысяч рублей).

В сентябре принц Гарри прибыл в Великобританию на первую годовщины смерти королевы Елизаветы II, однако приехал в страну без супруги. Меган Маркл осталась с детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет.