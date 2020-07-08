Меган Маркл обиделась на принца Гарри из-за шутки про возраст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супружеская пара ждет второго ребенка. Как утверждают инсайдеры, Маркл уже начала обзаводиться вещами для нового малыша. Отмечается также, что актриса поделилась новостью с королевской семьей. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Во время разговора с молодыми участниками конференции принц Гарри затронул тему возраста и в шутку назвал себя старым, забыв о том, что Меган старше его на три года.

«Вам, молодым дальше строить мир. А я чувствую, что старею… Правда, ведь мне уже 35 лет…», — заявил принц Гарри.

Меган Маркл спросила, что же делать ей в свои 38, если он в 35 считает себя старым. Актриса смогла перевести неловкую ситуацию в шутку. Отметив, что ощущать себя старым можно только при сравнении с людьми, которые намного младше.