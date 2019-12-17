Меган Маркл стала самой несправедливо раскритикованной в 2019 году

По информации британской газеты, половина опрошенных граждан подтвердили, что текущий год оказался тяжелым для Маркл.

После герцогини в топ записали английского актера Анта МакПартлина, царствующую королеву Елизавету II, экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг и автора кулинарных книг Алекса Голливуда.

Меган Маркл возглавила список с большим отрывом от других участников. Жена герцога Сассекского получила 50% голосов респондентов. Бывшую американскую актрису начали критиковать еще со свадьбы с принцем Гарри.

Королева Великобритании Елизавета II заняла третье место из-за Бориса Джонсона, который с ее одобрения распустил парламент.

Ранее королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл. Отношения между супружеской парой и другими членами семьи стали значительно хуже. Теперь монаршие особы не хотят общаться с герцогом и герцогиней Сассекскими.