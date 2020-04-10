Меган Маркл намерена помириться с Кейт Миддлтон

31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали быть членами королевской семьи. Теперь они сами строят свою жизнь. Супруги вместе с сыном Арчи переехали из Канады в США. На данный момент семью обеспечивает принц Чарльз, так как герцоги Сассекские не могут найти работу.

Напомним, бывшая звезда сериала «Форс мажоры» испортила отношения со всеми членами королевской семьи. В особенности — с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Инсайдер сообщил, что Маркл пересмотрела свое поведение. Она осознала, что именно она была виновата в испорченных с герцогиней отношениях.

«Меган осознала, что жизнь слишком коротка для мелочных ссор. Она начала с того, что попросила у Кейт прощения за все, что между ними произошло», — рассказал инсайдер.

Во время последней встречи герцогинь в Лондоне ни от кого не укрылось, что Миддлтон просто проигнорировала появление Маркл.