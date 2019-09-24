Меган Маркл исполнила танец с жительницами ЮАР

В Сети опубликовали видео с Меган Маркл во время ее поездки с супругом в Кейптаун. На кадрах видно, как герцогиня танцует вместе местными жительницами. После этого бывшая актриса, впервые в статусе герцогини, высказалась о своем африканском происхождении. Также Маркл поговорила с представительницами общественных организаций о проекте по защите прав женщин и детей.

«Я здесь как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра», — заявила Меган.

Впервые герцог и герцогиня Сассекские взяли в поездку сына, принца Арчи. Мальчику всего четыре месяца. Поэтому ради безопасности малыша супруги решили оставить его с няней в кейптаунской резиденции британского высокого комиссара. В свою очередь, местные жители дали принцу Арчи африканское имя Нтсика, что значит «столп силы».