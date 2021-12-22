Меган Маркл и принц Гарри захотели третьего ребенка

Меган Маркл и принц Гарри думают над тем, чтобы завести третьего ребенка. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на New Idea.

По данным источника, изначально они хотели иметь не более двух детей, но потом поменяли свои взгляды. Кроме того, их сын Арчи хочет младшего брата.

Также появились слухи, что супруги могут воспользоваться процедурой ЭКО. Сама пара эту информацию никак не комментирует.

Кроме Арчи у них есть дочь Лилибет Диана, которая родилась в этом году.