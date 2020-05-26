Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Нью-Йорк

В настоящее время супруги и их сын Арчи находятся в особняке в Калифорнии, куда приехали в конце марта. Однако теперь их спокойствию мешают папарации.

Королевский биограф Бриттани Барджер отметила, что принц Гарри и Меган Маркл могут переселиться в Нью-Йорк, когда американские власти снимут ограничения по коронавирусу.

«Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк», — добавила специалист.