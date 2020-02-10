Меган Маркл и принц Гарри выйдут в свет как члены королевской семьи в последний раз

Присоединиться к службе 9 марта их пригласила Елизавета II. Это станет последним выходом супругов в свет в качестве членов королевской семьи. В дальнейшем их смогут приглашать на подобные мероприятия лишь в качестве почетных гостей.

Месяц назад принц Гарри и Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Постепенно супруги планируют отказаться от финансирования и найти работу. Сейчас вместе с сыном Арчи семья переехала в Канаду.