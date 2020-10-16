Меган Маркл и принц Гарри тайно съездили в Лос-Анджелес

По данным издания, поездку организовала Меган Маркл. Отмечается, что актриса хотела показать мужу школу Immaculate Heart, где она когда-то училась.

79-летний педагог актерского мастерства Жижи Перро, которая работает в этой школе, рассказала о визите знаменитой четы. По ее словам, принц Гарри и Меган Маркл приехали в школу в начале сентябре, когда учеников еще не было в учреждении.

Отмечается, что экскурсию провела женщина, которая отвечает за рекламные мероприятия. Жижи Перро обратила внимание на то, что Меган Маркл показала принцу Гарри сцену, на которой она выступала, будучи школьницей.

«Думаю, это особенное место, и я рада, что проведенные там годы были для нее столь значимыми, что она захотела поделиться своими воспоминаниями с ним», — поделилась учительница.

Ранее эксперты пришли к выводу, что королева Елизавета II совершила ошибку, поскольку отнеслась к Меган Маркл как к обычному новому члену монаршей семьи.