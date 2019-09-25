  • Меган Маркл и принц Гарри снова нарушили королевский протокол

    25 сентября 2019, 12:40

    Анастасия Карпеева

    Герцог и герцогиня Сассекские отправились в десятидневное турне по югу Африки. Во время визита в столицу ЮАР — Кейптаун супруги успели в очередной раз нарушить правила этикета. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на Express.

    Меган Маркл и принц Гарри уделяют особое внимание благотворительности и общению с простыми людьми. Поэтому во время встречи с представителями общественности супруги попросили обращаться к ним по имени, чтобы избежать большого количества формальностей. Такой просьбой они нарушили правила, поскольку именование герцога и герцогини по титулу прописано в королевском протоколе.

    Турне Меган Маркл и принца Гарри включает в себя 86 официальных мероприятий, сообщило информационное агентство Nation News. Герцог и герцогиня Сассекские особое внимание уделяют обсуждению с африканскими политиками и меценатами проблем женщин и детей.

    Ранее на видео сняли Меган Маркл, которая танцевала с жительницами Кейптаун. После этого бывшая актриса, впервые в статусе герцогини, высказалась о своем африканском происхождении. Также Маркл обсудила с представительницами общественных организаций проект по защите прав женщин и детей.