Меган Маркл и принц Гарри снова нарушили королевский протокол

Меган Маркл и принц Гарри уделяют особое внимание благотворительности и общению с простыми людьми. Поэтому во время встречи с представителями общественности супруги попросили обращаться к ним по имени, чтобы избежать большого количества формальностей. Такой просьбой они нарушили правила, поскольку именование герцога и герцогини по титулу прописано в королевском протоколе.

Турне Меган Маркл и принца Гарри включает в себя 86 официальных мероприятий, сообщило информационное агентство Nation News. Герцог и герцогиня Сассекские особое внимание уделяют обсуждению с африканскими политиками и меценатами проблем женщин и детей.

Ранее на видео сняли Меган Маркл, которая танцевала с жительницами Кейптаун. После этого бывшая актриса, впервые в статусе герцогини, высказалась о своем африканском происхождении. Также Маркл обсудила с представительницами общественных организаций проект по защите прав женщин и детей.