17 апреля 2020, 17:11
Меган Маркл и принц Гарри передумали покупать особняк Мела Гибсона
Супруги принц Гарри и Меган Маркл давно хотели купить особняк голливудского актера Мела Гибсона в Малибу. Однако в последний момент сделка сорвалась, сообщает «Экспресс газета».
«Царьград» рассказал о доме. Там пять спален, тренажерный зал, просторная кухня, несколько гардеробных и два бассейна с видом на океан. Особняк обошелся бы паре в 15 миллионов долларов.
Дом расположен в 30 километрах от Лос-Анджелеса. До Гибсона особняком владел Дэвид Духовны, сыгравший роль агента Малдера в «Секретных материалах».
Почему Марк и Гарри отказалась от идеи покупки особняка — неизвестно.