Меган Маркл и принц Гарри передумали покупать особняк Мела Гибсона

«Царьград» рассказал о доме. Там пять спален, тренажерный зал, просторная кухня, несколько гардеробных и два бассейна с видом на океан. Особняк обошелся бы паре в 15 миллионов долларов.

Дом расположен в 30 километрах от Лос-Анджелеса. До Гибсона особняком владел Дэвид Духовны, сыгравший роль агента Малдера в «Секретных материалах».

Почему Марк и Гарри отказалась от идеи покупки особняка — неизвестно.