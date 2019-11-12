Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество вдали от королевской семьи

Рождество супружеская чета запланировала провести с Дорией Рэгланд, матерью Меган Маркл. Сейчас они находятся в США, и возвращаться на праздник в Великобританию не планирует.

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Официальные мероприятия в Соединенных Штатах завершились, и теперь принцу Гарри предстоит поучаствовать в церемонии вручения OnSide Awards в Королевском Альберт-Холле 17 ноября. Однако туда он отправится без жены.

Источники, приближенные к Елизавете II, заявили, что королеву оскорбило такое решение. Отмечается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми запланировали Рождество при дворе.

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СМИ связали отказ принца Гарри от встречи Рождества в королевской семье с его недавним заявлением об «отдалении» от брата, принца Уильяма.