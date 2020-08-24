Меган Маркл и принц Гарри будут работать над сериалом

Отмечается, что супружеская пара появится в сериале, но лишь в эпизодических ролях. Речь будет идти не о них, а о других людях. Меган и Гарри выступят в качестве продюсеров. Кто будет режиссером, пока не ясно.

На этом планы Сассекских относительно телевизионных проектов не заканчиваются. Они хотят создать ряд документальных фильмов на психологические и экологические темы.

Ранее Меган Маркл уже снималась в фильмах и сериалах. Принц Гарри работал в Опрой Уинфри над созданием фильма про психологическое здоровье. Герцог Сассекский также снялся в документальной картине о Паралимпийских играх.