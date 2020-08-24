24 августа 2020, 18:03
Меган Маркл и принц Гарри будут работать над сериалом
На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри решили пойти в Голливуд. И вот появились первые подробности их затеи. Оказывается, герцоги Сассекские займутся съемками сериала, в котором поднимут два важных вопроса: расширение прав и возможностей женщин, а также расовое равенство. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Отмечается, что супружеская пара появится в сериале, но лишь в эпизодических ролях. Речь будет идти не о них, а о других людях. Меган и Гарри выступят в качестве продюсеров. Кто будет режиссером, пока не ясно.
На этом планы Сассекских относительно телевизионных проектов не заканчиваются. Они хотят создать ряд документальных фильмов на психологические и экологические темы.
Ранее Меган Маркл уже снималась в фильмах и сериалах. Принц Гарри работал в Опрой Уинфри над созданием фильма про психологическое здоровье. Герцог Сассекский также снялся в документальной картине о Паралимпийских играх.