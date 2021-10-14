Меган Маркл и принц Гарри нарушат старинный обычай королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл отказались крестить свою новорожденную дочь в Великобритании, тем самым нарушив старинную традицию британских монархов. Об этом рассказали Дни.ру со ссылкой на Express.

Дочь Гарри и Меган, Лилибет-Диану, родившуюся в июне, будут крестить в США, где и проживают супруги. Дочка Гарри и Меган станет единственной из внуков и правнуков королевы, кто прошел обряд крещения не в Великобритании.

Многие поклонники королевской семьи считают, что это еще больше отдалит Гарри и Меган от остальных ее членов. Биограф королевской семьи Ингрид Сьюард считает, что члены королевской семьи, такие как королева, принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские — не смогут присутствовать на церемонии в США, так как она не впишется в их график.

Ранее стало известно, что у принца Гарри и Меган Маркл, отдалившихся от королевской семьи, скопились большие финансовые долги. Бывший фонд четы задолжал одной из организаций тысячи фунтов стерлингов.