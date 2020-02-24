Меган Фокс сыграет астронавта в научно-фантастическом боевике

«Главная героиня обнаруживает, что ударные волны, возникающие в солнечном ветре, меняют течение времени. Это подталкивает ее к психологической борьбе со своим прошлым и настоящим», — приводит издание слова представителей кинокомпании Arclight.

Приступить к съемкам киноленты планируют уже в мае этого года. Съемочный процесс должен пройти в Сербии.

Режиссером фильма выступит Лазар Бодрожа («Восход Эдерлези»), сценаристы — Пит Бриджес, Стюарт Уиллис и Тоби Гибсон.

В начале февраля сына Меган Фокс заметили в костюме принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Как призналась актриса, другие дети дразнят ее сына, но она стремится научить своих детей судить о людях не по одежде. Травля в школе не заставляет ее старшего сына отказаться от необычных нарядов.ме