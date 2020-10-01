Меган Фокс сняла видео под песню своего нового возлюбленного

34-летняя модель записала ролик под трек Bodybag. Она призналась, что это ее любимая песня в альбоме.

Фокс предстала на видео в разноцветной накидке на голове и кружевной бархотке. Актриса отключила комментарии к видео. В подписи она назвала причину своего необычного внешнего вида, пишет «Экспресс газета».

«Не волнуйтесь, я такая не потому, что я нахожусь на фестивале косплея рейтинга Х, а потому что я на съемках», — уточнила Меган.

По словам журналистов, Фокс намекнула на работу в новом проекте Netflix, триллере Night Teeth.