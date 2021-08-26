Меган Фокс проиграла тяжбу за особняк против менеджера Бреда Питта

Актриса Меган Фокс согласилась урегулировать иск на пять миллионов долларов против менеджера Брэда Питта за 100 000 долларов. Три года назад она заявила, что Синтия Петт-Данте продала ей «заплесневелый» особняк в Малибу. Проживание в нем спровоцировало у актрисы появление «хронических мигреней» и стресса.

Как стало известно изданию The Daily Mail, Меган Фокс утверждала, что купленный за 3,3 миллиона долларов особняк был заражен плесенью, сантехника протекала и за ремонт потребовалось заплатить не менее 500 тысяч долларов. Суд вынес решение в пользу Петт-Данте и удовлетворил ее ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства. Менеджер предложила в качестве компенсации выплатить 100 тысяч долларов. Меган Фокс приняла финансовую «оливковую ветвь» несмотря на то, что первоначально ее запросы были гораздо серьезней.

Судья Дэвид Солето указал, что актриса проигнорировала совет своего юриста по недвижимости Джозефа Д’Онофрио, который назвал покупку дома «опрометчивой и рискованной». Меган Фокс призналась, не читала важные электронные письма и отчеты о результатах экспертизы особняка, предупреждающие его о проблемах.

Она заявила, что не читает подобные документы потому, то «платит другим людям, чтобы они читали их, рассказывали, что в них написано, и давали советы».

Затянувшаяся судебная битва привела к тому, что обе стороны понесли огромные судебные издержки. Особенно Меган Фокс, которая также подала в суд на 16 участников сделки. Это означает, что полученную компенсацию, вероятно, поглотят ее судебные издержки.

Меган Фокс призналась, что очень хотела купить этот особняк потому, что это был единственный дом в Малибу, который оказался ей по карману. Актрисе очень хотелось, чтобы ее дети пошли там в новую школу.

Поэтому, несмотря на предупреждение адвоката, Меган Фокс решила купить дом. Позднее она подала в суд и на собственного правозащитника. Актриса утверждает, что из-за плесени так разболелась, что была вынуждена обратиться к врачу-холистику и голливудскому акупунктуристу.

Раньше у Меган Фокс уже были проблемы с жильем. В 2014 году она купила дом Бинга Кросби с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами на озере Толука за 3,35 миллиона долларов. По ее словам, дизайнер интерьера разрушил особняк до такой степени, что его пришлось продать за 2,6 миллиона долларов. В этом время актриса находилась на съемках.

Сейчас актриса вместе со своим бойфрендом рэпером Machine Gun Kelly живет в съемной квартире в Кабасасе. Она платит за нее 15 тысяч долларов в месяц. Дом в Малибу все еще сохраняет повышенную влажность.

В конце июня 2021 года Меган Фокс призналась в том, что бисексуальна. По ее словам, осознала она это 20 лет назад. О романах актрисы с женщинами ничего неизвестно. Она была замужем за актером Брайаном Остином Грином 16 лет.