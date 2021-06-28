Меган Фокс призналась в бисексуальности

Актриса Меган Фокс рассказала, что бисексуальна. Каминг-аут она сделала на своей странице в Instagram.

Опубликовав новую фотографию, актриса написала в подписи к ней, что «добавляет „б“ в „ЛГБТ“» уже больше 20 лет (Меган Фокс 35 лет), подразумевая, что является бисексуалкой. Подпись актриса сопроводила двумя эмодзи с изображением радуги.

В комментариях поклонники поддержали актрису и назвали ее «би-иконой».

При этом об отношениях Меган Фокс с женщинами ничего не известно. Она была в отношениях с актером Брайаном Остином Грином около 16 лет (правда, за это время было несколько расставаний — возможно, тогда актриса и попробовала исследовать свою сексуальность). В браке у них родились три сына. После развода с Грином Меган Фокс вскоре начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly — и, судя по всему, пока очень счастлива.

Меган Фокс — американская актриса, наиболее известная по своим ролям в таких фильмах, как «Трансформеры», «Черепашки-ниндзя» и «Тело Дженнифер».