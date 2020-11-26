Меган Фокс подала на развод с актером сериала Beverly Hills 90210

Уточняется, что пара узаконила отношения в 2010 году. За десять лет совместной жизни у Фокс и Грина родились три сына. Помимо прочего, Меган является мачехой ребенка мужа от прошлых отношений. Впервые девушка подала на развод еще пять лет назад. Через год возлюбленные помирились, пишет сайт NEWS.ru.

Весной текущего года журналисты писали, что Меган и Остин стали жить отдельно. Актер подтвердил информацию о разрыве. Такие новости спровоцировали волну хейта по отношению к Фокс. Она уверена, что многие считают ее легкомысленной и слишком доступной. При этом звезда 15 лет находилась в отношениях с одним человеком.

Недавно актриса начала выходить в свет со своей новой пассией. Им стал рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly.